Μακελειό στο Βελιγράδι: Λίστα με στόχους είχε κάνει ο 14χρονος που σκότωσε 9 άτομα σε σχολείο

Ο Βούτσιτς συμπλήρωσε ότι η μητέρα και ο πατέρας του αγοριού συνελήφθησαν. «Από αυτήν τη στιγμή, το αγόρι βρίσκεται σε ένα ειδικό μέρος και θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα ψυχιατρικής κλινικής», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Ο 14χρονος -γιος πολύ γνωστού γιατρού του Βελιγραδίου σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ- εισέβαλε στο σχολείο Vladislav Ribnikar στην περιοχή Βράτσαρ και άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του αλλά και δασκάλων, αφού πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε έναν φύλακα στον προαύλιο χώρο.

«Ένα 14χρονο αγόρι πυροβόλησε τη δασκάλα του σήμερα το πρωί μέσα στην τάξη ενός σχολείου στο Βελιγράδι προτού ανοίξει πυρ εναντίον άλλων μαθητών και φρουρών ασφαλείας σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν φύλακα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι έξι μαθητές νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μαζί με τη δασκάλα.

Μια μαθήτρια νοσηλεύεται σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα από το όπλο του στο κεφάλι, ανακοίνωσε ο διευθυντής παιδιατρικής κλινικής στην πρωτεύουσα της Σερβίας. "Το κορίτσι, το οποίο υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση χθες εξαιτίας τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι...παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και νοσημεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τη ζωή της, αλλά η γενική κατάστασή της είναι βαριά", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σίνισα Ντούτσιτς, εκτελών χρέη διευθυντή στο νοσοκομείο Τιρσόβα.

Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς.

Είχε σχεδιάσει την επίθεση

O διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ένοπλη επίθεση ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη.

Στο σπίτι του ανήλικου βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει, όπως επίσης και της καθηγήτριας της Ιστορίας που χαροπαλεύει. Βρέθηκε και σχεδιάγραμμα του σχολείου. Τη σημερινή ημερομηνία επέλεξε ο δράστης επειδή σήμερα η τάξη του, τη δεύτερη ώρα, είχε το μάθημα της Ιστορίας και η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο.

«Στο σχεδιάγραμμα του σχολείου, που βρήκαμε στο διαμέρισμά του, ανέφερε λεπτομερώς ποια πορεία θα ακολουθήσει σε ποιες αίθουσες θα εισέλθει και ποιους μαθητές θα σκοτώσει. Φαινόταν σαν να περνούσε επίπεδα σε βίντεο παιχνίδι», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αστυνομικός διοικητής του Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς. Αποκάλυψε επίσης ότι ο δράστης κατά την ανάκριση δήλωσε ότι πήγαινε συχνά με τον πατέρα του σε σκοπευτήριο όπου έκανε σκοποβολή με το πιστόλι που χρησιμοποίησε κατά την επίθεση στο σχολείο. Μολονότι τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, γεγονός είναι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ότι ο δράστης άλλαξε πρόσφατα τμήμα με αίτημα του ιδίου, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και δεν είχε συνάψει φιλικές σχέσεις με συμμαθητές του. Ο πρόεδρος της Σερβίας αποκάλυψε επίσης σε συνέντευξη Τύπου ότι, αν και αριστούχος, δεχόταν συνεχώς πιέσεις από τους γονείς του για τους βαθμούς.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο πατέρας ενός εκ των παιδιών στο σχολείο, είπε ότι η κόρη του βρισκόταν μέσα στην τάξη όταν ο έφηβος άνοιξε πυρ. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο ύποπτος «άρχισε να πυροβολεί στην τύχη». Συγκεκριμένα, είπε πως η κόρη του ήταν στην τάξη όπου έπεσε ο πυροβολισμός.

«Είδα τον φύλακα να κείτεται κάτω από το τραπέζι. Είδα δύο κορίτσια με αίμα στα πουκάμισά τους. Λένε ότι (ο δράστης) ήταν ήσυχος και καλός μαθητής. Πρόσφατα μπήκε στην τάξη τους», πρόσθεσε ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος έσπευσε στο σχολείο μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Blic, «αμέσως μετά τον φύλακα, ο μαθητής πρώτα πυροβόλησε δύο κορίτσια. Το ένα το πυροβόλησε απευθείας στο κεφάλι. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, η κατάστασή της είναι σοβαρή και οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή της. Η δεύτερη μαθήτρια έφερε τραύματα από πυροβολισμό στα πόδια».

Άλλος μαθητής δήλωσε: «Ξάπλωσα δίπλα στον νεκρό φίλο μου. Κι εγώ προσποιήθηκα τον νεκρό. Έτσι σώθηκα».

«Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν»

«Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μια μαθήτρια που φοιτεί σε παρακείμενο γυμνάσιο.

Δείτε πλάνα από τη σύλληψη του 14χρονου:

