Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Στους 5 οι νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες - Υπό την επήρεια ουσιών ο δράστης

Υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας βρισκόταν ο Ταλέμπ Α., ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας είναι ψυχίατρος και εργαζόταν σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, απουσίαζε πολύ συχνά από την εργασία του, επικαλούμενος ασθένεια.

Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει τρεις φορές τις γερμανικές υπηρεσίες για τον Ταλέμπ Α.

Το κίνητρο του δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης παραμένει ασαφές, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α. Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-'Ανχαλτ.

BREAKING:

First video of German police arresting the Islamist terrorist who attacked a Christmas market in Magdeburg.

11+ killed and around 80 wounded ???? pic.twitter.com/yenFQmQPj0