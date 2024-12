Μακελειό στο Μαγδεμβούργο: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Σαουδάραβας γιατρός ο δράστης

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ, συνελήφθη άμεσα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με την Welt, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, από την Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το BBC, φέρεται να έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός σε κλινική.

Μάλιστα, λέγεται ότι οδήγησε για 400 μέτρα στο πλήθος που βρισκόταν στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Οι γερμανικές Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν εκρηκτικό μήχανισμό στο όχημα του υπόπτου.

Σύμφωνα με την BILD, ο 50χρονος, ο οποίος οδήγησε ένα ενοικιαζόμενο όχημα μάρκας BMW κατευθείαν πάνω στο πλήθος της χριστουγεννιάτικης αγοράς και συνελήφθη αμέσως μετά, δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστός στις αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής.

O Ταλέμπ Α. έφθασε στην Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας. Ήταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στη Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται».

Σύμφωνα με το RTL, το τελευταίο διάστημα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική των κρατών του Κόλπου και υποστήριζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ήταν θαυμαστής του Ίλον Μασκ, ενστερνιζόταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και δεν ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος. Ο 50χρονος Σαουδάραβας εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου.

Η ραδιοτηλεόραση Δυτικής Γερμανίας WDR ανέφερε ότι ο Ταλέμπ Α. αποκήρυξε το Ισλάμ ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και πριν από οκτώ χρόνια, μέσω επιστολής του, είχε προτείνει στην AfD να δημιουργήσει ακαδημία για πρώην μουσουλμάνους.

Σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σημείωσε ωστόσο ότι «λόγω της σφοδρότητας της επίθεσης», πιθανόν την υπόθεση να αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας, κάτι που θα σήμαινε ότι το κίνητρο θεωρείται τρομοκρατικό.

«Ατυπική περίπτωση»

«Ατυπική περίπτωση» θεωρούν οι γερμανικές αρχές τον 50χρονο Σαουδάραβα. Σύμφωνα με το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ΖDF, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για επίθεση με ισλαμιστικό κίνητρο, ο δράστης δεν είναι από τις περιπτώσεις που έχουν θέσει στο μικροσκόπιο οι αρμόδιες γερμανικές αρχές.

Μέχρι σήμερα κανένας Σαουδάραβας δεν είχε εμπλακεί σε ισλαμιστική επίθεση στην Γερμανία, ενώ ο συγκεκριμένος, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός στο γειτονικό Μπέρνμπουργκ, έφθασε στη Γερμανία το 2006 και ζήτησε πολιτικό άσυλο ως διωκόμενος από την ηγεσία στην πατρίδα του. Τα προηγούμενα χρόνια είχε ιδιαίτερα ενεργό λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας μάλιστα τον ισλαμισμό.

Το ZDF ανέφερε ότι στην εν λόγω αγορά υπήρχε αστυνομική περιφρούρηση και έτσι κατέστη εφικτό ο δράστης να συλληφθεί άμεσα. Παρόλα αυτά, «θα πρέπει να εξηγηθεί πώς βρέθηκε εκεί και πώς κατάφερε να οδηγήσει 400 μέτρα μέσα στην αγορά», αναφέρεται στο σχόλιο του καναλιού, το οποίο ταυτόχρονα τόνισε ότι για την ώρα δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Το περιοδικό Der Spiegel έκανε λόγο για «μυστηριώδες κίνητρο», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «ένα ισλαμιστικό κίνητρο σχεδόν αποκλείεται».

Έρευνες σε διαμερίσματα στο Μπέρνμπουργκ, όπου ζούσε ο δράστης

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίτερα απόψε έρευνα σε κτίριο του Μπέρνμπουργκ, όπου ζούσε ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σύμφωνα με την «Mitteldeutsche Zeitung», αστυνομικοί με βαρύ οπλισμό χτύπησαν το κουδούνι σε διαμέρισμα και ζήτησαν συγκεκριμένο άτομο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει από την πρώτη στιγμή την περιοχή γύρω από την αγορά όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και άλλα σημεία της πόλης. Η δήμαρχος της πόλης Σιμόνε Μπόρις, με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε την οδύνη της για τα θύματα, έδωσε στους πολίτες τηλεφωνική γραμμή από την οποία μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση συγγενών τους και ανακοίνωσε ότι σήμερα (Σάββατο) θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Μαγδεμβούργου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης της Σαξονίας-Άνχαλτ, έως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 15 σοβαρά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αναρτήσουν βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση σε ειδικό ιστότοπο, προκειμένου να αξιολογηθούν από τους ειδικούς.

Μακελειό στη Γερμανία: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έκλεισε και ο κόσμος κλήθηκε να απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία της πόλης αυτής των περίπου 250.000 κατοίκων, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, μιλά για «μεγάλη παρέμβαση» που είναι σε εξέλιξη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν κατεπειγόντως στα νοσοκομεία, ενώ διασώστες εγκατέστησαν επιτόπου εξοπλισμό για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

