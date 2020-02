Μακελειό στο Μιλγουόκι από απολυμένο σε ζυθοποιΐα - Εξι νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik-TASS-Xinhua, ΒΙΝΤΕΟ: ΑΒC

Πέντε άνθρωποι, όλοι τους υπάλληλοι της Μόλσον Κουρς, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του, διευκρίνισε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας Ουισκόνσιν, ο Τομ Μπάρετ, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία».

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέρα από τους πέντε ανθρώπους που σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν τραυματίες.

BREAKING: Authorities in Milwaukee say six people are dead, including the suspect, after shooting at Molson Coors beverage company. https://t.co/JKaBBIHv4X pic.twitter.com/R2oZ9nAnbc

Πριν ανακοινωθεί ο απολογισμός από τις τοπικές αρχές, τον είχε ήδη δημοσιοποιήσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραχώρησε νωρίτερα συνέντευξη Τύπου αφιερωμένη στο σχέδιο της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού.

«Ένας φρικτός δολοφόνος άνοιξε πυρ μέσα στο εργοστάσιο της ποτοποιίας Μόλσον Κουρς, αφαιρώντας τη ζωή πέντε ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους, ορισμένους σοβαρά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος. «Είναι φοβερό. Φοβερό. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους κατοίκους του Ουισκόνσιν και στις οικογένειες» των θυμάτων, πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης του μακελειού είχε απολυθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα από την ποτοποιία, που παράγει τις μπίρες Coors και Miller, και φόραγε ακόμα τη φόρμα εργασίας της εταιρείας.

Breaking: Milwaukee Journal Sentinel reports 7 people are dead, including the suspect, after a shooting at a MillerCoors facility in Milwaukee. The suspect was reportedly a former employee. pic.twitter.com/a2atsmgoYv