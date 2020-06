Μακελειό στο Πακιστάν: Επίθεση ενόπλων στο Χρηματιστήριο του Καράτσι - Τουλάχιστον 6 νεκροί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ίδρυμα Έντχι, η βασική οργάνωση διασωστών στο Καράτσι, γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 7 και ότι υπάρχουν επίσης 7 τραυματίες, σύμφωνα με τον υπεύθυνό της Φάισαλ Έντχι.

Νεκροί είναι επίσης και οι τέσσερις δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν με χειροβομβίδες και όπλα στο κτίριο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε ζώνη υψίστης ασφαλείας και στεγάζει επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Καράτσι Γουλάμ Νάμπι Μέμον.

"Οι τέσσερις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, είχαν έρθει με ένα ασημί αυτοκίνητο Corolla", δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Οι ένοπλοι έριξαν αρχικά μια χειροβομβίδα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ σε φυλάκιο της ασφάλειας έξω από το κτίριο. Οι τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή απάντησαν στα πυρά τους.

