Μακελειό στο Πλίμουθ: Παρθένος, μισογύνης και λάτρης των όπλων ο δράστης - Βίντεο

Ο Ντέιβισον πυροβόλησε άλλους δύο ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά μπήκε σε ένα πάρκο και πυροβόλησε και σκότωσε άλλον έναν άνδρα και στη συνέχεια άλλη μια γυναίκα στο Χέντερσον Πλέις.

Ακολούθως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του προτού αντιμετωπιστεί από αξιωματικούς με πυροβόλα όπλα. Το μακελειό τελείωσε μόλις μέσα σε μερικά λεπτά, δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης Σον Σόγερ.

