Μακελειό στο Σακραμέντο με 6 νεκρούς: Η στιγμή που ακούγονται πυροβολισμοί σε καβγά έξω από νυχτερινό κέντρο - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένα όπλο –κλεμμένο– ανακτήθηκε στον τόπο του μακελειού από τους αστυνομικούς που διενεργούν την έρευνα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι «αρκετοί» ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Η κυρία Λέστερ είπε ότι επιτόπου πριν εκτυλιχθεί η τραγωδία βρισκόταν «πλήθος» ανθρώπων.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο καβγάς ξέσπασε έξω από το London, νυχτερινό κέντρο που άνοιξε το 2019. Τουλάχιστον ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee.

Αρκετά βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά η αυθεντικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί εικονίζουν καβγά στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, προτού ακουστεί σειρά εκπυρσοκροτήσεων που παραπέμπει σε αυτόματο τουφέκι.

Police are searching for the gunman who killed 6 and injured at least 10 in a 2 a.m. shooting in Sacramento's busy entertainment district.

THE LATEST: At least one suspect is being sought in connection with a mass shooting in Sacramento that claimed 6 lives #Sacramentopic.twitter.com/ZdAagW1Del