Μακελειό στο Σίδνεϊ: Εξι νεκροί από την επίθεση - Ο δράστης μαχαίρωσε βρέφος - ΒΙΝΤΕΟ

"Αυτό το άτομο είναι πλέον νεκρό. Ενημερώνομαι ότι υπάρχουν πέντε νεκροί ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτού του δράστη", είπε σε συνέντευξη Τύπου ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Άντονι Κουκ.

"Ένας άνθρωπος πέθανε στο νοσοκομείο", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο λίγο αργότερα.

!? An armed man attacked visitors at a shopping center in Sydney – The Guardian

The attack occurred in the Westfield shopping center in the Bondi Junction area. The exact number of injured and dead is unknown. The media writes about at least four victims. According to… pic.twitter.com/PvakfxRjTR