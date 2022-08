Μακελειό στο Σικάγο: Αυτοκίνητο σκότωσε τρεις ανθρώπους - Σοκαριστικά βίντεο

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων στη συνοικία Jackson Park Highlands του Σικάγο γύρω στις 5 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα τρία άτομα να βρουν τραγικό θάνατο κι ένα ακόμη να τραυματίζεται σοβαρά.

Πλάνα από κάμερα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνει πολλούς ανθρώπους να τσακώνονται στο δρόμο. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο έρχεται με ταχύτητα και... θερίζει τους συγκεντρωμένους. Σώματα πετάγονταν στον αέρα, ωστόσο η αστυνομία η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι οι εικόνες αυτές είναι αυθεντικές.

Δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο - Προσοχή, σκληρές εικόνες

Warning: Graphic video.

3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB