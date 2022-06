Μακελειό στο Τέξας: Η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε άδεια για φυλακισμένο πατέρα να παραστεί στην κηδεία της 10χρονης κόρης του

«Αυτή είναι η Ελιάνα Κρουζ Τόρες, 10 ετών και ένα απ΄τα 19 θύματα των πυροβολισμών στο Ουβάλντε του Τέξας. Η οικογένεια ελπίζει ότι ο πατέρας της, ο οποίος είναι φυλακισμένος για αδίκημα ελαφρών ναρκωτικών, θα αποφυλακιστεί (προσωρινά), ώστε να μπορέσει να παραστεί στην κηδεία της», έγραψε Καρντάσιαν.

Δείτε την ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν

This is Eliahana ‘Ellie’ Cruz Torres, 10 years old, and one of the 19 victims of the shooting in Uvalde, TX. Her family are desperately hoping that her father, who is incarcerated for a non violent drug offense, be granted temporary release so that he can attend her funeral. pic.twitter.com/RJbSAomyuC