Μακελειό στο Τέξας: Η Μέγκαν Μαρκλ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων

Η 40χρονη δούκισσα - φορώντας τζιν παντελόνι, ένα λευκό μπλουζάκι και καπέλο - άφησε λίγα λουλούδια σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, όπου έχουν τοποθετηθεί σταυροί με τα ονόματα των 19 παιδιών και των δύο δασκάλων που σκοτώθηκαν από τα πυρά του μακελάρη.

The fact she went to Texas unannounced to pay respect to shooting victims at Uvalde elementary school just shows how much she cares for others. ?? #MeghanMarkle#uvaldetexaspic.twitter.com/4eIp76rS9u