Μακελειό στο Τέξας: Ο πρώην υποψήφιος κυβερνήτης διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου του νυν επικρίνοντάς τον - Βίντεο

Ο Μπέτο Ο' Ρουρκ σηκώθηκε όρθιος και διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε ο κυβερνήτης του Τέξας φωνάζοντας: "Δεν κάνετε τίποτα!".

Ο O' Ρουρκ άρχισε να φωνάζει στους συγκεντρωμένους αξιωματούχους αφότου ο 'Αμποτ ολοκλήρωσε την περιγραφή των πόρων ψυχικής υγείας που είναι διαθέσιμοι σε όσους επλήγησαν από το μακελειό στον οποίο σκοτώθηκαν χθες 19 παιδιά και δύο δάσκαλοι.

Ο δήμαρχος της Ουβάλντε, που ήταν παρών στην αίθουσα, απάντησε στον Ο' Ρουρκ με σειρά ύβρεων κατά του Δημοκρατικού και λέγοντάς του ότι "ξεπέρασε τα όρια".

Ο κόσμος αποδοκίμασε τον O' Ρουρκ και οι φρουροί ασφαλείας τον συνόδευσαν έξω από την αίθουσα, αφού διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου κατηγορώντας τους εκλεγμένους αξιωματούχους ότι δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν τη βία με όπλα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη συνέχεια ο O' Ρουρκ είπε: "Οφείλουμε σε αυτούς τους γονείς να αναλάβουμε δράση. Θέλω να κάνουμε κάτι τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Αλλά αν συνεχίσουμε να το αποδεχόμαστε αυτό, τότε είναι δικό μας το λάθος, δεν φταίει μόνο ο κυβερνήτης, φταίμε εμείς".

You are my hero @BetoORourke. From the bottom of my heart, for my daughter Jaime and all victims of gun violence, thank you. pic.twitter.com/zW3msBSmo3