Μακελειό στο Τέξας: Χαβιέρ, Μακένα, Ουζίγια... Αυτά είναι τα παιδιά που εκτέλεσε ο 18χρονος μέσα στο σχολείο τους - Σοκαριστικό βίντεο

Ο 10χρονος μαθητής της τέταρτης τάξης, Χαβιέρ Λόπεζ είναι από τα πρώτα παιδιά που αναγνωρίστηκαν. Η μητέρα του αγοριού είχε παρευρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείων του λίγες ώρες πριν από το μακελειό, χωρίς να ξέρει πως ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε το παιδί της ζωντανό.

Η οικογένεια του Ουζίγια Γκαρσία, 9 ετών, ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς. Θα γινόταν 10 ετών το καλοκαίρι, αλλά «σκοτώθηκε από έναν τρελό», όπως έγραψε ο θείος του στο facebook.

Η Μακένα Λι Έλροντ, επίσης 10 ετών, είναι το τρίτο παιδί που ταυτοποιήθηκε νεκρό, όπως δήλωσε ένας οικογενειακό φίλος της οικογένειας. Ο πατέρας λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκφράσει τους φόβους του ότι το κοριτσάκι του μπορεί να μην είναι ζωντανό.

Στο μακελειό σκοτώθηκε και η Amerie Jo Garza. Στις 10 Μαϊου είχε γενέθλια...

Η 10χρονη Eliahana Torres επιβεβαιώθηκε επίσης στο Facebook πως έχει δολοφονηθεί

Ο Στίβεν Γκαρσία και η Τζένιφερ Λούγκο επιβεβαίωσαν ότι η κόρη τους, Έλι, σκοτώθηκε στο μακελειό της Τρίτης, αφού είχε εξαφανιστεί για αρκετές ώρες. «Η Έλι μας ήταν κούκλα και το πιο χαρούμενο παιδί. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπάνε, μην το ξεχάσεις ποτέ και σε παρακαλώ προσπάθησε να μείνεις δίπλα μας».

Παραμένει ακόμη άγνωστο στις αρχές τι οδήγησε τον 18χρονο Σαλβαδόρ Ράμος, μαθητή λυκείου στην Ουβάλντε, να δολοφονήσει 19 μικρούς μαθητές και δύο δασκάλες, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός, ανοίγοντας πυρ μέσα στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρομπ της μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας, κάπου 130 χιλιόμετρα από το Σαν Αντόνιο.

Ο νεαρός –εικονίζεται με μαλλιά περίπου ως τους ώμους και ανέκφραστο ύφος σε σέλφι που είχε ανεβάσει στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ σε άλλη φωτογραφία του διακρίνονται δυο τουφέκια εφόδου πάνω σε χαλί– διέπραξε τη σφαγή αφού πρώτα πυροβόλησε τη γιαγιά του.

Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα τουφέκι εφόδου, ο νεαρός αρχικά διέφυγε με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», προτού το εγκαταλείψει και πάει στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ περί τις 11:30 (19:30 ώρα Ελλάδας), προσπαθώντας κατά τα φαινόμενα να ξεφύγει από αστυνομικούς.

Για τους μαθητές –ηλικίας το πολύ δέκα ετών– και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο έφηβος έδρασε μόνος. Ο υπαξιωματικός Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πριν το μακελειό στο δημοτικό σχολείο, ο 18χρονος είχε στείλει μήνυμα στο Instagram σε μια νεαρή γυναίκα από το Λος Άντζελες, την οποία γνώριζε ελάχιστα, και της είχε ζητήσει να κάνει repost τις φωτογραφίες με τα όπλα που είχε ανεβάσει, λέγοντάς της πως «πρόκειται να...» αλλά θα την ενημέρωνε κατά τις 11:00.

Στις 12 Μαΐου, ο μακελάρης του Τέξας είχε στείλει προσωπικό μήνυμα στο Instagram σε μια γυναίκα, αφού πρώτα την έκανε tag σε μια φωτογραφία με όπλα.

«Θα κάνεις αναδημοσίευση τις φωτογραφίες μου με τα όπλα» της έστειλε ο @sal8dor_ direct.

«Τι σχέση έχουν τα όπλα σου με εμένα», του απάντησε εκείνη την Παρασκευή.

«Απλώς ήθελα να σε ταγκάρω», ανταπάντησε εκείνος.

Την επόμενη Τρίτη, ο 18χρονος έστειλε ξανά μήνυμα στην κοπέλα από το Λος Άντζελες, ενημερώνοντάς την πως «πρόκειται να».

«Πρόκειται να τι;» τον ρώτησε εκείνη, με τον 18χρονο να απαντά: «Θα σου πω πριν τις 11».

«Θα σου στείλω μήνυμα σε μια ώρα» είπε και της ζήτησε να απαντήσει! «Έχω ένα μικρό μυστικό που θέλω να σου πω», συνέχισε, πριν την καλέσει να είναι… «ευγνώμων που σε τάγκαρα».

Εκείνη του είπε ότι είναι τρομακτικό αυτό που της έκανε. «Σε ξέρω ελάχιστα και με ταγκάρεις σε μια φωτογραφία με όπλα;», του έγραψε.

Δυο ώρες μετά το τελευταίο μήνυμα, οπλισμένος με τουφέκι, ο 18χρονος μπήκε στο δημοτικό σχολείο και σκότωσε 19 παιδιά και δυο εκπαιδευτικούς.

Διάγγελμα Μπάιντεν

Παρεμβαίνοντας με διάγγελμά του αμέσως μετά την επιστροφή του από την περιοδεία του στην Ασία, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε να αναληφθεί «δράση» για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να αψηφήσουν το λόμπι της οπλοκατοχής.

«Πόσες ακόμα δεκάδες μικρά παιδιά, που είδαν τι συνέβη, θα υποχρεωθούν να δουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης», ενώ είναι στο σχολείο, «για τ’ όνομα του Θεού;» ρώτησε ο αρχηγός του κράτους. «Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

Τόνισε πως θεωρεί «απλά λάθος» οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει τουφέκια εφόδου. «Αυτού του είδους τα mass shootings σπανίως συμβαίνουν αλλού στον κόσμο — γιατί; Έχουν κι αλλού προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν κι άλλες χώρες στον κόσμο διαλυμένες οικογένειες, ανθρώπους χαμένους. Αλλά αυτού του είδους τα mass shootings δεν γίνονται πουθενά με τη συχνότητα που γίνονται στην Αμερική», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης για τις επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.

18 children and one adult were killed. https://t.co/oENT1Kbv27pic.twitter.com/zAbM18IdrM