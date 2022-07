Μακελειό στο Χάιλαντ Παρκ: Τα θύματα του ράπερ με το ψευδώνυμο «Awake» που σκόρπισε τον θάνατο

Ο φερόμενος ως δράστης κατονομάστηκε ως Ρόμπερτ («Μπόμπι») Κρίμο ο 3ος, κάτοικος της περιοχής, 22 ετών.

"Ο παππούς μου, ο Νικολάς Τολέδο, πατέρας οκτώ παιδιών και παππούς πολλών, μας άφησε σήμερα το πρωί στις 4 Ιουλίου, μια ημέρα που θα ήταν οικογενειακής χαράς μετατράπηκε σε έναν φρικτό εφιάλτη για όλους μας", έγραψε η εγγονή του Σοχίλ Τολέδο.

"Ο Νικολάς ήταν ένας στοργικός, δημιουργικός, περιπετειώδης και αστείος άνθρωπος. Εμείς η οικογένειά του είμαστε συντετριμμένοι, μουδιασμένοι", σημείωσε.

Η οικογένειά του άνοιξε λογαριασμό στη σελίδα GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να επαναπατριστεί η σορός του στο Μεξικό. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν συγκεντρωθεί 33.000 δολάρια.

