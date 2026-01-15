Μακρόν: Ανακοίνωσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας για τις εξελίξεις σε Ιράν και Γροιλανδία - Real.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε σήμερα το πρωί την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας, (στο οποίο μετέχουν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ιθύνοντες των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων), με αντικείμενο τις εξελίξεις τόσο στο Ιράν όσο και στην Γροιλανδία.

Εκ παραλλήλου ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στην Γροιλανδία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην στρατιωτική άσκηση «Αρκτική Αντοχή», που πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της Δανίας και στην οποία λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Γαλλία και την Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι 15 Γάλλοι στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στην Γροιλανδία και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Η διενέργεια ανάλογων ασκήσεων στην Γροιλανδία αποφασίστηκε το 2022 μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πραγματοποίηση της σημερινής στρατιωτικής άσκησης αποφασίστηκε μετά την συνάντηση που είχαν χθες, Τετάρτη, στις ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξερχόμενος από την συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρο πως ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να καταλάβει την Γροιλανδία. Χθες εξάλλου ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ότι οι προθέσεις του αμερικανού προέδρου για την Γροιλανδία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να μην υποτιμηθούν.

Παράγοντας του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η πραγματοποίηση της στρατιωτικής άσκησης στην Γροιλανδία αποσκοπεί στο «να δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν στην Γροιλανδία, ότι η Δανία έχει αυξήσει τις αμυντικές ικανότητες της Γροιλανδίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τη βοήθεια της με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ». Από την πλευρά του εκπρόσωπος της Γροιλανδίας δήλωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα αυξηθεί η παρουσία στρατιωτικών από τις χώρες του ΝΑΤΟ στο έδαφος της.

Τέλος ενδεικτικά της έντασης των τελευταίων ημερών με αντικείμενο την Γροιλανδία είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλαν τις τελευταίες ώρες ο Λευκός Οίκος και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο μεν Λευκός Οίκος δημοσίευσε δύο έλκηθρα με την σημαία της Γροιλανδίας που αντιμετωπίζουν το δίλημμα αν θα πάνε προς την Μόσχα και το Πεκίνο, η προς την Ουάσινγκτον, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απεικονίζει σε ηλεκτρονικό μήνυμα του την Γροιλανδία με την ευρωπαϊκή σημαία σημειώνοντας ότι το νησί είναι και θα παραμείνει στην επικράτεια της Δανίας.

