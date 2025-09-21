Μακρόν: Απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη - Real.gr

Quantcast
Μακρόν: Απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη
Μακρόν: Απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη

23:53, 21/09/2025
Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους “συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία”, δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνησκοπήθηκε την Πέμπτη. Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

