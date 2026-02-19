Μακρόν: «Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου» - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν πιστεύει «σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», σχολιάζοντας τα ήθη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. – Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SCAF, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι «έχουν συμφέρον» να αναπτύξουν ένα κοινό μοντέλο μαχητικού αεροσκάφους. – Η Γερμανία υπαινίχθηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το SCAF, προτείνοντας την παραγωγή δύο μοντέλων, ενώ η Airbus ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει τη λύση αυτή «αν το απαιτήσουν οι πελάτες».
«Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SCAF και την περί αυτό πολεμική, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν «συμφέρον» να αναπτύξουν ένα κοινό μοντέλο μαχητικού αεροσκάφους στο πλαίσιο του προγράμματος, την ώρα που η Γερμανία υπαινίχθηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το SCAF και πρότεινε την παραγωγή δύο μοντέλων μαχητικών αεροσκαφών.
Οι Ευρωπαίοι «έχουν συμφέρον να έχουν ένα κοινό μοντέλο», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους.
Νωρίτερα σήμερα, η Airbus, η οποία εκπροσωπεί την Γερμανία και την Ισπανία στο πρόγραμμα Scaf, ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την λύση των δύο μαχητικών αεροσκαφών «αν το απαιτήσουν οι πελάτες».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP