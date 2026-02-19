Μακρόν: «Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου» - Real.gr

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν πιστεύει «σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», σχολιάζοντας τα ήθη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύω σε μία διεθνή τάξη που συνοψίζεται σε μία σχέση δυνάστη και βασάλου», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SCAF και την περί αυτό πολεμική, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν «συμφέρον» να αναπτύξουν ένα κοινό μοντέλο μαχητικού αεροσκάφους στο πλαίσιο του προγράμματος, την ώρα που η Γερμανία υπαινίχθηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το SCAF και πρότεινε την παραγωγή δύο μοντέλων μαχητικών αεροσκαφών.

Οι Ευρωπαίοι «έχουν συμφέρον να έχουν ένα κοινό μοντέλο», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα, η Airbus, η οποία εκπροσωπεί την Γερμανία και την Ισπανία στο πρόγραμμα Scaf, ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την λύση των δύο μαχητικών αεροσκαφών «αν το απαιτήσουν οι πελάτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP