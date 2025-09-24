Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις» - Real.gr

Quantcast
Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις»

21:15, 24/09/2025
Μακρόν: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις»

Ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε ωστόσο "πιο δυναμική αντίδραση" από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντείνουν» την αντίδρασή τους, στην περίπτωση που υπάρξουν «νέες προκλήσεις» από τη Ρωσία, ιδίως στον εναέριο χώρο της ανατολικής Ευρώπης, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 24 και τον ραδιοσταθμό Radio France internationale.

«Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος μας προκαλέσει και πάλι, θα πρέπει να αντιδράσουμε λίγο πιο δυναμικά», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος, που μιλούσε από την Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις του ρωσικού στρατού «δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε, αντικρούοντας τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που χθες δήλωσε ότι θα έπρεπε να καταρρίπτονται τα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ΝΑΤΟϊκών χωρών.

Παράλληλα ωστόσο, ο Μακρόν χαιρέτισε το «σαφέστατο μήνυμα» του Τραμπ για την Ουκρανία που σηματοδοτεί μια «πολύ σημαντική εξέλιξη» επειδή το Κίεβο «χρειάζεται τον εξοπλισμό και τη στήριξη των ΗΠΑ».

«Είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, όταν λέει ότι η Ρωσία είναι αναμφίβολα πιο αδύναμη, πιο ευπαθής απ’ ότι λένε πολλοί», εξήγησε ο Μακρόν εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη «νέα προοπτική» με την οποία βλέπουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία. «Αυτό θα επιτρέψει να αντισταθεί (η Ουκρανία) ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να ανακτήσει εδάφη», εκτίμησε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

