Μακρόν: 26 χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης στην Ουκρανία - Real.gr

Μακρόν: 26 χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης στην Ουκρανία

19:10, 04/09/2025
Εικοσιέξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία αν και όταν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης για το ουκρανικό στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ακόμη ότι τελεί εν αναμονή της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μακρόν είπε τέλος ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.

