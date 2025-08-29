Μακρόν: Επιβεβαιώνει πως σκοπεύει να υπηρετήσει τη θητεία του έως το τέλος, παρά την κρίση για τον προϋπολογισμό - Real.gr

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού για την 8η Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα πως σκοπεύει να «υπηρετήσει έως το τέλος» τη «θητεία που (του) ανέθεσαν οι Γάλλοι», όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού για την 8η Σεπτεμβρίου.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι (…) θα ασκηθεί έως το τέλος της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Αρνούμενος να προβεί σε «πολιτική μυθοπλασία» σχετικά με το ενδεχόμενο μια νέας διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έπειτα από μια πιθανή ήττα στη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός του βρίσκεται ενώπιον μιας «πρόκλησης που δεν είναι ανυπέρβλητη» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να βρουν «δρόμους συμφωνίας» για τον προϋπολογισμό.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναλάβει ενώπιον των Γάλλων βουλευτών την ευθύνη της κυβέρνησής του, προερχόμενης από έναν συνασπισμό μεταξύ των κεντρώων και της δεξιάς, για τη μείωση του χρέους της Γαλλίας και την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2026.

Με αυτήν την απόφαση ξεκίνησε μια νέα περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας για τη χώρα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Διότι, καθώς ο Μπαϊρού δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία και η αντιπολίτευση της αριστεράς και της ακροδεξιάς έκανε γνωστό ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση έχει όλες τις πιθανότητες να καταρρεύσει.

Τα κόμματα της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) και της Εθνικής Συσπείρωσης (ακροδεξιά) ζήτησαν την παραίτηση του Γάλλου προέδρου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, ένα σενάριο που ορισμένοι προτιμούν έναντι εκείνου της διάλυσης του κοινοβουλίου και της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών.

