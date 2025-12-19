Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ - Real.gr

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επαναλάβει τις άμεσες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εάν αποτύχουν οι τελευταίες προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που είναι επιφυλακτικοί ως προς τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν, έχουν δυσαρεστηθεί από τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και αναγκάζονται να υποστηρίζουν τις διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας από τα παρασκήνια

«Είτε θα επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες εγγυήσεις (ασφάλειας)», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «είτε θα χρειαστεί στις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους ώστε οι Ευρωπαίοι να επανασυνδεθούν σε έναν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με απόλυτη διαφάνεια».

Το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Μακρόν μίλησε μετά την απόφαση των ηγετών της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105,44 δισεκατομμύρια δολάρια) που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και όχι από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αποδείχθηκαν πολύ δύσκολες να ξεπεραστούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να στερηθεί την άμεση επικοινωνία με τη Μόσχα, αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει τέτοια δυνατότητα. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουν διακόψει την επικοινωνία με τον Πούτιν από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Μακρόν πραγματοποίησε μια δίωρη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν τον Ιούλιο, την πρώτη σε τρία χρόνια, κατά την οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά η συνομιλία δεν είχε αξιοσημείωτη επίδραση στον πόλεμο.

Η ΕΕ έχει συμφέρον να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε ο Μακρόν, διαφορετικά οι ηγέτες της κινδυνεύουν να μείνουν να συζητούν μεταξύ τους και «με διαπραγματευτές που θα συνομιλούν μόνοι τους με τους Ρώσους».

Προειδοποιήσεις για την αυξανόμενη κόπωση από τον πόλεμο

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο δημόσιας υποστήριξης για τη συνέχιση των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες ήταν αποφασισμένοι να αποτρέψουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας του Κιέβου το επόμενο έτος, καθώς θεωρούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλή για τη δική τους ασφάλεια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και όχι τα δικά τους μετρητά.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι η συμφωνία της συνόδου κορυφής έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί όταν χρειάζεται, αλλά ότι ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ δέχονται αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό τους.

«Αυτό είναι που ελπίζει ο Πούτιν, ο συνδυασμός μιας μορφής κόπωσης από τον πόλεμο με έναν υβριδικό πόλεμο που φέρνει μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις κοινωνίες μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο κορυφής.