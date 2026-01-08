Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα - Real.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε στο X ότι υπήρξε ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας στη Γαλλία, παρά τις «σημαντικές παραχωρήσεις» προς τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας».