Μακρόν: Προέχει η προετοιμασία των Ευρωπαίων για τον διάλογο με τον Πούτιν - Real.gr

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν επείγει η έναρξη διαλόγου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας πως προέχει η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων για την προετοιμασία του.

«Δεν είναι ζήτημα ημερών, προετοιμάζουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ. «Θεωρώ πως πρέπει κυρίως να εργαστούμε από την πλευρά μας επ’ αυτών που θέλουμε να ζητήσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος γνωστοποίησε τον Δεκέμβριο την πρόθεσή του για επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, ο οποίος είχε διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, στις αρχές του μήνα ο Μακρόν έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ο Μακρόν, ώστε «την κατάλληλη στιγμή, να είμαστε έτοιμοι». «Και τι θέλουμε; Θέλουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά θέλουμε και κάποια πράγματα για τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι «ζητήματα που αφορούν την ευημερία, το μέλλον της Ευρώπης και την αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφερθεί στο ζήτημα της επανέναρξης του διαλόγου με τον Πούτιν σε πρόσφατη συνέντευξη του, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να οργανωθεί καλά από τους Ευρωπαίους, αλλά χωρίς «πάρα πολλούς συνομιλητές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ