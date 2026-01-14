Μακρόν: Προειδοποιεί για «αλυσιδωτές συνέπειες» σε περίπτωση παραβίασης της κυριαρχίας της Γροιλανδίας - Real.gr

Quantcast
Μακρόν: Προειδοποιεί για «αλυσιδωτές συνέπειες» σε περίπτωση παραβίασης της κυριαρχίας της Γροιλανδίας

14:45, 14/01/2026
Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας. «Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

