Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ: «Καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Real.gr

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πως είναι «καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», «η Ουκρανία και διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο. Η δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού (σ.σ. για να τερματιστούν οι συρράξεις) είναι καθοριστική», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Μακρόν προτρέπει να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών για διάφορα ζητήματα.

«Έχουμε –το γνωρίζουμε– πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Κίνας λέει πως επιδιώκει «πιο σταθερή» διμερή σχέση

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο.

Ο κ. Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εννοεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».