Μακρόν: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται» - Real.gr

13:30, 02/10/2025
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται. Τελεία», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σήμερα στην Κοπεγχάγη, έπειτα από σειρά εισβολών drones τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καθαρό μήνυμα. Τα drones, που παραβιάζουν τα εδάφη μας, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κίνδυνο. Μπορούν να καταστρέφονται. Τελεία», τόνισε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να οργανωθούν, σε «στενό συντονισμό» με το ΝΑΤΟ, για να «αυξήσουν την πίεση» επί του στόλου των πλοίων που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει λαθραία το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η πίεση επί του στόλου φάντασμα επειδή έτσι θα μειωθεί σαφώς η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της», δήλωσε κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη σύλληψη ενός ύποπτου πλοίου στα ανοικτά των γαλλικών αρχών και τους ελέγχους που έγιναν σ’ αυτό.

Ο Μακρόν πρότεινε «να εργασθούμε στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων», δηλαδή των χωρών που υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, «σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ, για να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα σε πέρας μια τέτοια κοινή δράση».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε εξάλλου κατά την ίδια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη πως υπάρχουν καθημερινά προκλήσεις από τη Ρωσία στη θάλασσα της Βαλτικής, καθώς η Δύση έχει εμπλακεί σε ένα «νέο τύπο πολέμου» με τη Ρωσία.

«Έλαβα μήνυμα από τη Βαρσοβία, έχουμε τώρα άλλο ένα επεισόδια κοντά στο λιμάνι του Στσέτσιν … έχουμε νέα επεισόδια στην περιοχή μας, εννοώ στη θάλασσα της Βαλτικής, κάθε εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

