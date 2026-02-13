Μακρόν: Τάχθηκε υπέρ της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσων κρίνονται ένοχοι αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων και σχολίων - Real.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε σήμερα υπέρ της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσων κρίνονται ένοχοι αντισημιτικών, ρατσιστικών και μεροληπτικών πράξεων και σχολίων, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι θεματοφύλακες της Δημοκρατίας.

«Πολύ συχνά, οι ποινές που επιβάλλονται σε δράστες αντισημιτικών αδικημάτων και εγκλημάτων φαίνονται γελοίες» είπε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την απόδοση φόρου τιμής στον Ιλάν Χαλίμι, έναν νεαρό Εβραίο που απήχθη και βασανίστηκε μέχρι θανάτου το 2006, στη Γαλλία. «Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο θα εργαστούν για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», είπε ο Γάλλος πρόεδρος χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μακρόν εξέφρασε την αντίθεσή του στον «ισλαμιστικό αντισημιτισμό, τη βασική αιτία του πογκρόμ της 7ης Οκτωβρίου» στο Ισραήλ, στον «ακροαριστερό αντισημιτισμό, που, όπως είπε, ανταγωνίζεται αυτόν της ακροδεξιάς και τα κλισέ της για την εξουσία και τον πλούτο» και στον «αντισημιτισμό που χρησιμοποιεί τη μάσκα του αντισιωνισμού για να κερδίσει αθόρυβα έδαφος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ