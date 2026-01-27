Μακρόν: θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τη δανή πρωθυπουργό και τον γροιλανδό ομόλογο της - Real.gr

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, στο Παρίσι με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον Γροιλανδό ομόλογο της, τον Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, οι οποίοι πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη στάση στην Γαλλία.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές του Ελιζέ, οι δύο πρωθυπουργοί, της Δανίας και της αυτόνομης περιοχής της Γροιλανδίας, αναμένεται να ευχαριστήσουν την Γαλλία τόσο για την στήριξη που παρείχε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων λεκτικών αμερικανικών επιθέσεων κατά της Γροιλανδίας όσο και για το γεγονός ότι προ εξαμήνου ο Γάλλος πρόεδρος είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νούουκ, όπου η Γαλλία ετοιμάζεται στο εγγύς μέλλον να ανοίξει προξενείο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ