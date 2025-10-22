Μακρόν: Ζητά Επιτάχυνση της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας του Λούβρου - Real.gr

Quantcast
Μακρόν: Ζητά Επιτάχυνση της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας του Λούβρου

15:00, 22/10/2025
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου μετά την θεαματική διάρρηξη και κλοπή της περασμένης Κυριακής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου βρίσκονται στον δρόμο της υλοποίησης και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου άνοιξε και πάλι σήμερα τις πόρτες του στο κοινό.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων κλοπιμαίων.

Η έρευνα «προχωρά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στα δίκτυα CNews και Europe 1, διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι των εκατό αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα βρεθούν.

