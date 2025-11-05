Μακρόν: Ζήτησε από τον ιρανό ομόλογό του την «πλήρη απελευθέρωση» των δύο τελευταίων Γάλλων που αποφυλακίσθηκαν στην Τεχεράνη - Real.gr

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν την «πλήρη απελευθέρωση» των Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, δύο Γάλλων που αποφυλακίσθηκαν χθες το βράδυ έπειτα από κράτηση τριάμισι ετών, «το συντομότερο δυνατόν», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Σε τηλεφωνική συνομιλία , ο πρόεδρος της Γαλλίας «εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποφυλάκιση» αλλά τόνισε ότι «αποτελεί ένα πρώτο βήμα που πρέπει να συνοδευθεί από μία πλήρη απελευθέρωση».

Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί, οι δύο Γάλλοι που αποφυλακίσθηκαν χθες στο Ιράν και οι γαλλικές αρχές θεωρούν «ομήρους του ιρανικού κράτους», ζουν τις πρώτες ώρες της ημιελευθερίας τους στη γαλλική πρεσβεία έπειτα από τριάμισι χρόνια και περιμένουν τον επαναπατρισμό τους που δεν έχει οριστεί χρονικά.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η φυλακισμένη στη Γαλλία Ιρανή Μαντιέ Εσφαντιαρί έχει μεταφερθεί στην ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι.

«Η υπήκοός μας στη Γαλλία, η κα. Εσφαντιαρί, βρίσκεται στην πρεσβεία μας και ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει όταν τελειώσει η δίκη της», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε μαζί τους μέσω τηλεδιάσκεψης. «Ηταν πολύ συγκινητικό για τους ίδιους και για τον πρόεδρο. Τον ευχαρίστησαν για την επιμονή του», δήλωσε στο δίκτυο RTL ο Πιερ Κοσάρ, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Τεχεράνη, ο οποίος τους παρέλαβε από την περιώνυμη φυλακή Εβίν της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου κρατούνται και άλλοι ξένοι «όμηροι του ιρανικού κράτους» μαζί με πλήθος πολιτικών κρατουμένων.

«Πήγαμε στη φυλακή Εβίν, στον βόρειο τομέα της Τεχεράνης…παρουσιαστήκαμε, χρειάστηκε να περάσουμε πολλές πόρτες, έναν μεταλλικό φράκτη….Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές. Η μεγάλη πύλη της φυλακής άνοιξε και διασταυρώσαμε τα βλέμματα με την Σεσίλ και τον Ζακ, οι οποίοι ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή» για την αποφυλάκισή τους.

«Φυσικά είναι κάτι αξέχαστο. Τα πρώτα λόγια, τα δάκρυα, τα χαμόγελα μαζί με τα δάκρυα», είπε Πιερ Κοσάρ πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο για να βρουν καταφύγιο στη γαλλική πρεσβεία όπου προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις, και ελπίζουν ότι θα αναχωρήσουν σύντομα από το ιρανικό έδαφος.

Οι δύο του ζήτησαν να στείλει στις οικογένειές τους και σε όλους όσοι τους στήριξαν στη Γαλλία το μήνυμα ότι χωρίς την υποστήριξή τους «δεν θα είχαν μπορέσει να αντέξουν».

Οι ιρανικές αρχές έχουν απαγγείλει εναντίον τους κατηγορίες για «κατασκοπεία», αποφυλακίστηκαν υπό όρους και βρίσκονται «υπό επιτήρηση» μέχρι το επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Στην πραγματικότητα, οι δύο Γάλλοι, η 41χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας και ο 71χρονος συνταξιούχος καθηγητής, οι τελευταίοι γάλλοι πολίτες που κρατούνται στο Ιράν, συνελήφθησαν την τελευταία ημέρα μίας τουριστικής επίσκεψης στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022.

Η Γαλλία και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι συλλαμβάνει ξένους στο έδαφός του για να διαπραγματευθεί στη συνέχεια την απελευθέρωσή τους εξασφαλίζοντας ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Ιράν κρατά τουλάχιστον είκοσι υπηκόους δυτικών χωρών για να τους χρησιμοποιήσει ως μοχλούς πίεσης ώστε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση ιρανών υπηκόων στο εξωτερικό ή άλλα πολιτικά ανταλλάγματα.

Στην περίπτωση των δύο Γάλλων, η Τεχεράνη μίλησε τον Σεπτέμβριο για το ενδεχόμενο απελευθέρωσής τους με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση της Μαντιέ Εσφαντιαρί, Ιρανής η οποία συνελήφθη στη Γαλλία τον Φεβρουάριο για την προώθηση της τρομοκρατίας μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο RTL ότι το Παρίσι «δεν γνωρίζει τον χρόνο οριστικής απελευθέρωσης» των δύο Γάλλων.

«Αλλά δεν θα φεισθούμε προσπαθειών για να επιτύχουμε την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν…Η έξοδός τους από τη φυλακή δεν είναι παρά ένα βήμα και θα συνεχίσουμε χωρίς διακοπή τις ενέργειες για να επιτύχουμε την οριστική απελευθέρωσή τους».

Σύμφωνα με τον γάλλο πρεσβευτή, η απελευθέρωση των δύο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κατευνασμό στις σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τη Γαλλία. «Οταν θα βρεθούν στο γαλλικό έδαφος, αυτό θα ανοίξει μία προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων με τη χώρα αυτή», είπε ο Πιερ Κοσάρ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP