Μακρόν: Στα κοινωνικά δίκτυα το συναίσθημα είναι πιο δυνατό από το επιχείρημα

«Στα κοινωνικά δίκτυα και στις πλατφόρμες το συναίσθημα είναι πιο δυνατό από το επιχείρημα και το αρνητικό συναίσθημα είναι πιο δυνατό από το θετικό συναίσθημα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ερωτηθείς από το podcast Generation Do It Yourself για τον ρόλο που διαδραματίζει το διαδίκτυο αναφορικά με την άνοδο των πολιτικών άκρων.