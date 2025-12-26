Μαλαισία: Ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, στη μεγαλύτερη δίκη για το σκάνδαλο 1MBD - Real.gr

Ο Νατζίμπ Ραζάκ, ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας που βρίσκεται ήδη στη φυλακή, κρίθηκε σήμερα ένοχος για όλες τις κατηγορίες σε βάρος του για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, στη μεγαλύτερη έως τώρα δίκη στο σκάνδαλο δισεκατομμυρίων 1MDB και σε μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις.

Ο δικαστής δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την ποινή του Νατζίμπ σχετικά με το ρόλο του στην τεράστια υπεξαίρεση από το 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ενώ εκείνος ήταν πρωθυπουργός, αφότου τον έκρινε ένοχο για 4 κατηγορίες περί διαφθοράς και 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η Μαλαισία και Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 4,5 δισεκ. δολάρια εκλάπησαν από το 1MDB, ένα κρατικό ταμείο το οποίο συστήθηκε το 2009 και του οποίου συνιδρυτής ήταν ο Νατζίμπ ενώ βρισκόταν στην εξουσία. Πάνω από 1 δισεκ. δολάρια θεωρείται ότι μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Νατζίμπ, ο οποίος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

«Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι οι κατηγορίες σε βάρος του ήταν κυνήγι μαγισσών και πολιτικά υποκινούμενες καταρρίφθηκε από τα αδιάσειστα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία εναντίον του που δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος καταχράστηκε την δική του ισχυρή θέση στο 1MDB, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες εξουσίες που του είχαν παραχωρηθεί», δήλωσε ο δικαστής Κόλιν Λόρενς Σεκέρα κατά την ανάγνωση της απόφασης.

Ο Νατζίμπ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή κάθειρξης μεταξύ 15 και 20 ετών για κάθε μία από τις κατηγορίες, καθώς και πρόστιμο ύψους έως πέντε φορές την αξία των υπεξαιρέσεων για τις οποίες κατηγορείται.

Η απόφαση μπορεί να κλιμακώσει την ένταση εντός του κυβερνητικού συνασπισμού του πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραχίμ, στην οποίο συμμετέχει η κάποτε κυρίαρχη Εθνική Ενοποιημένη Οργάνωση της Μαλαισίας (UMNO), επί της οποίας ο πρώην αρχηγός της, ο Νατζίμπ, έχει διατηρήσει σημαντική επιρροή.

Ο 72χρονος Νατζίμπ βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2022, όταν το ανώτατο δικαστήριο της Μαλαισίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά, σχετικά με το ότι έλαβε παρανόμως κεφάλαια από μονάδα του 1MDB. Η ποινή των 12 ετών κάθειρξης που του είχε επιβληθεί σε εκείνη την υπόθεση μειώθηκε πέρυσι στο μισό από συμβούλιο απονομής χάριτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ