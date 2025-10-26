Μαλαισία: Ο Τραμπ υπογράφει συμφωνίες για το εμπόριο και για κρίσιμης σημασίας ορυκτά  - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα σειρά συμφωνιών για το εμπόριο και για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τρεις εταίρους από τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς η Ουάσινγκτον θέλει να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες και να διαφοροποιήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες εν μέσω αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), υπέγραψε συμφωνίες για αμοιβαίο εμπόριο με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν δασμολογικό συντελεστή 19% στις περισσότερες εξαγωγές και από τις τρεις χώρες βάσει των συμφωνιών αυτών, σύμφωνα με κοινές ανακοινώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, επιδιώκοντας συνεργασία για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμης σημασίας ορυκτών, εν μέσω ανταγωνιστικών προσπαθειών από το Πεκίνο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Η Μαλαισία συμφώνησε, μεταξύ άλλων, να απέχει από την απαγόρευση ή την επιβολή ποσοστώσεων στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κρίσιμης σημασίας ορυκτών ή στοιχείων σπάνιων γαιών, ανέφεραν οι χώρες σε ανακοίνωσή τους. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν η δέσμευση της Μαλαισίας ισχύει για ακατέργαστες ή επεξεργασμένες σπάνιες γαίες.

Η Ταϊλάνδη θα καταργήσει τους δασμολογικούς φραγμούς για το 99% περίπου των αγαθών, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, ανέφεραν οι δύο χώρες.

Η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και η Καμπότζη δεσμεύτηκαν επίσης να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters