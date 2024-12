Μαλαισία: Άνδρας μαστιγώθηκε με απόφαση δικαστηρίου επειδή πέρασε χρόνο με γυναίκα

Είναι η πρώτη φορά στη Μαλαισία που μια καταδικαστική απόφαση για την επιβολή μαστιγώματος, την οποία διατάσσει ένα δικαστήριο της σαρία, εκτελείται εκτός του δικαστηρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τον άνδρα να οδηγείται στο τέμενος, φορώντας την πορτοκαλί φόρμα του κρατουμένου, μέσα σε ένα βανάκι, μετά την προσευχή της Παρασκευής. Παρουσία ενός σιωπηλού πλήθους, εισήλθε στο κτίριο για την εκτέλεση της ποινής του.

A man was flogged inside a mosque in Malaysia on Friday after being convicted of an Islamic offence for spending time alone with a woman who was neither his wife nor… pic.twitter.com/qmDYMAwnY0