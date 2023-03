Μαλάουι: Ο αριθμός των νεκρών στη χώρα από τον κυκλώνα Φρέντι ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1.200 - Βίντεο

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, συνεχίζονται σε κάποιες περιοχές, εξήγησε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Τσαρλς Καλέμπα χθες Τετάρτη, όμως στην Μπλάνταϊρ, που επλήγη ιδιαίτερα από τον κυκλώνα, «η ομάδα μάς ενημέρωσε ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε».

I express my deepest sympathies to the people of Malawi and the rest of Southern Africa upon the devastation caused by Cyclone Freddy. My heart goes out to you our brothers and sisters who have lost loved ones, homes, and livelihoods as a result of this natural disaster; ... 1/2 pic.twitter.com/JBvWFkC6xE