Μάλτα-δολοφονία δημοσιογράφου: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο όπου βρίσκεται το γραφείο του πρωθυπουργού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Περίπου 40 ακτιβιστές εισέβαλαν στο κτίριο αυτό του 16ου αιώνα στο κέντρο της Βαλέτας, αφού κατάφεραν να περάσουν από τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες που το φυλούν από μία πλαϊνή είσοδο, κρατώντας τύμπανα, σφυρίχτρες, σημαίες και ντουντούκες.

Journalists are not allowed to cover the protest, a group of protesters is locked inside the Government building

Justice for Daphne. Open the door.

#justicefordaphne#malta#protest#graffiti#shiftnews#indipendentjournism#statemurder#assassination#justice pic.twitter.com/uck6k1zmoj