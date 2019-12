Μάλτα: Γνωστός επιχειρηματίας κατηγορείται για την δολοφονία της δημοσιογράφου - Παραιτείται ο πρωθυπουργός Μουσκάτ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Φενέχ δεν παραδέχτηκε την ενοχή του για την κατηγορία της συνενοχής σε φόνο και για άλλες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση, όπως για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία και συνωμοσία για να προκληθεί η έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο Μουσκάτ αναμένεται να προβεί σε δήλωση για να αναγγείλει την παραίτησή του πολύ σύντομα. Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση.

Dramatic developments in Valetta tonight where Maltese businessman Yergen Fenech has been charged in connection with the murder of #DaphneCaruanaGalizia I caught this video as he was driven away from the court tonight. pic.twitter.com/wfn0JDwVDg