Manifesting: Η πρακτική που θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε κάθε σας όνειρο και στόχο

?Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και πιο συχνά τον όρο “manifesting”, τόσο στα social media, όσο και σε συζητήσεις μεταξύ φίλων και ο λόγος είναι ότι έχει γίνει το απόλυτο trend ψυχικής ευεξίας.

«Ολόκληρη η ζωή μας είναι μια εκδήλωση των σκέψεων μέσα στο κεφάλι σας».

Αυτή είναι μια φράση που έγινε διάσημη από την αυστραλιανή τηλεοπτική παραγωγό και συγγραφέα Rhonda Byrne, η οποία δημοσίευσε το best seller βιβλίο αυτοβοήθειας The Secret (Το μυστικό) το 2006. Το βιβλίο πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα, απέκτησε διάσημους θαυμαστές, μεταξύ των οποίων η Oprah Winfrey, ο Will Smith και η Ellen DeGeneres, και αποτέλεσε το θεμέλιο των πρακτικών manifesting που παρατηρούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

