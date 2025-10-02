Μάντσεστερ: Δύο νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή - Real.gr

Quantcast
15:07, 02/10/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση μπροστά από συναγωγή στο Μάντσεστερ σήμερα, κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, και τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση κατά την διάρκεια επίθεσης που χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Η ανακοίνωση αστυνομίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9:31 π.μ. κλήθηκε η Greater Manchester Police (Αστυνομία Μείζονος Μάντσεστερ) από πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε ότι είδε αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πεζούς και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Στις 9:37 π.μ., η αστυνομία κήρυξε την κατάσταση ως PLATO (σχέδιο δράσης σε τρομοκρατική επίθεση) και «σοβαρό συμβάν». Ένα λεπτό αργότερα, στις 9:38 π.μ., αστυνομικοί της ειδικής ομάδας οπλισμένων δυνάμεων άνοιξαν πυρ. Ένας άνδρας δέχθηκε πυρά, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για τον δράστη.

Στις 9:41 π.μ., στο σημείο έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ Βορείου Δυτικής Αγγλίας (North West Ambulance Service) για βοήθεια σε τέσσερα άτομα που έχουν τραυματιστεί, είτε από το όχημα είτε από μαχαιριές.

Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

