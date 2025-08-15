Mάντσεστερ: Φτερό με φτερό βρέθηκαν δύο αεροπλάνα – Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες χωρίς τραυματισμούς - Real.gr

Quantcast
12:45, 15/08/2025
Περίπου στις 6:30 το πρωί, στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, δύο αεροπλάνα της εταιρείας Easy Jet, που είχαν προορισμό το Παρίσι και το Γιβραλτάρ, ακούμπησαν τα φτερά τους ενώ κατευθύνονταν προς τον διάδρομο απογείωσης. Ακολούθησε επιστροφή στις θέσεις στάθμευσης, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μία επιβάτιδα της πτήσης προς Γιβραλτάρ περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας ότι «ολόκληρο το αεροσκάφος βρέθηκε να τρέμει». Όπως ανέφερε, στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της πυροσβεστικής και συνεργεία ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες περίμεναν στο εσωτερικό έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό. Η εταιρεία γνωστοποίησε πως οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έλαβαν κουπόνια για αναψυκτικά και προγραμματίστηκαν άλλα αεροσκάφη για την εκτέλεση των πτήσεων.

 

 


 

 

