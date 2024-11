Μαορί βουλευτές διαφωνούν στη Βουλή της Νέας Ζηλανδίας με χορό - Το βίντεο που έγινε viral

Η Συνθήκη του Ουαϊτάνγκι, που υπογράφηκε για πρώτη φορά το 1840 μεταξύ του βρετανικού στέμματος και περισσότερων από 500 αρχηγών των Μαορί, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο μέρη συμφώνησαν να κυβερνούν. Η ερμηνεία των ρητρών του εγγράφου εξακολουθεί να καθοδηγεί τη νομοθεσία και την πολιτική σήμερα.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων και ενός ξεχωριστού δικαστηρίου των Μαορί διεύρυναν προοδευτικά τα δικαιώματα και τα προνόμια των Μαορί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό έχει δημιουργήσει διακρίσεις εις βάρος των μη ιθαγενών πολιτών.

Το κόμμα ACT Νέα Ζηλανδία, νεότερος εταίρος της κυβερνώσας κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα νομοσχέδιο για την κατοχύρωση μιας στενότερης ερμηνείας της συνθήκης Waitangi στο νόμο.

Καθώς οι βουλευτές συγκεντρώθηκαν για μια προκαταρκτική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου την Πέμπτη, η βουλευτής του κόμματος της αντιπολίτευσης Χάνα Ροχίτι Μέιπι Κλαρκ ξεκίνησε τον χάκα, τον παραδοσιακό τελετουργικό χορό, όταν ρωτήθηκε αν το κόμμα της υποστηρίζει το νομοσχέδιο.

«Μην το κάνετε αυτό» φαίνεται να λέει ο προεδρεύων, δείχνοντας τη δυσανασχέτησή του.

Λίγο μετά οι βουλευτές Te Pati Maori σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν τον χάκα.

