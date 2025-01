Μαριάν Φέιθφουλ: «Έφυγε» στα 78 της η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ», αναφέρει δήλωση εκπροσώπου της στο BBC. «Η Μαριάν απεβίωσε σήμερα στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ», συμπληρώνει.

BREAKING: Singer and actress Marianne Faithfull has died at the age of 78.

