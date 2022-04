Μαρίν Λεπέν-Επεισόδιο στη συνέντευξη Τύπου: Έσυραν διαδηλώτρια που σήκωσε πλακάτ του Πούτιν

Της Μαρίας Δεναξά

Ωστόσο η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμαυρώθηκε από δύο επεισόδια, μεταξύ των οποίων η αποβολή μιας νεαρής γυναίκας, που κρατούσε μια καρδιά με φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το γεγονός προκάλεσε μια σύντομη αναταραχή. Παράλληλα αποβλήθηκε απο την αίθουσα και ένας άνδρας που μοίραζε έντυπα με αναφορά στον δανεισμό απο τη Ρωσία του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Ωστόσο, η συνέντευξη Τύπου μπόρεσε να συνεχιστεί κανονικά.

If you show a pic of Le Pen and Putin - You can end it up like her… pic.twitter.com/8SoHEhH8Uj