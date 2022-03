Μαρίνα Οβσιανίκοβα: «Φοβάμαι για τα παιδιά μου και για μένα»

Τώρα δηλώνει στην ιταλική τηλεόραση πως: «Είμαι μόνη μου, φοβάμαι για τα παιδιά μου και για εμένα». Η δημοσιογράφος έχει έναν 17χρονο γιο και μία 11χρονη κόρη. «Είμαι πατριώτισσα και ο γιος μου ακόμη μεγαλύτερος πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε πουθενά», τόνισε.

Brave Russian journalist #MarinaOvsyannikova is (video) host in Italy‘s no 1 Talk show tonight.

I‘m alone, I fear for my children and for myself, she tells Fabio Fazio. #EU should offer safe passage and asylum. https://t.co/jBnni708mJ