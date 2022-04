Μαριούπολη: Η συγκλονιστική εικόνα από το Azovstal - Εγκλωβισμένοι στα υπόγεια

Συγκλονιστική είναι η δορυφορική εικόνα που έρχεται στο φως από την εταιρεία Maxar Technologies και δείχνει το μέγεθος της καταστροφή στο Azovstal.

This is how "#Azovstal" looks like in #Mariupol now. The factory has completely fallen into ruins.

This is evidenced by satellite images of Maxar Technologies published by CNN. pic.twitter.com/Sxtc5oqRlV