Μαριούπολη: Ο δήμαρχος κάνει έκκληση για ενισχύσεις και για απομάκρυνση των αμάχων - Βίντεο

«Απλώς καταστρεφόμαστε», είπε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία. «Θέλουν να σβήσουν τη Μαριούπολη και τους κατοίκους της από το πρόσωπο της γης», πρόσθεσε, σε αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, με πολλές διακοπές.

Locals looting the Port City mall in Mariupol. #Ukraine pic.twitter.com/1Nenp6rce4

Οι Ουκρανοί κρατούν τις γραμμές τους απέναντι στους Ρώσους αλλά χρειάζονται σημαντικές ενισχύσεις, είπε εξάλλου ο υπαρχηγός της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ, που ανήκει στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας. «Είναι η τελευταία πόλη που αποτρέπει τη δημιουργία ενός χερσαίου διαδρόμου από τη Ρωσία μέχρι την Κριμαία», ανέφερε σε ανάρτησή του στη επίσημη σελίδα της μονάδας στο Telegram, αναφέροντας μόνο την κωδική ονομασία του, Καλίνα. «Η Μαριούπολη δεν πρέπει να χαθεί», πρόσθεσε.

Mariupol under Ukrainian control but subject to intense strikes, UK says https://t.co/IpiKPtQlr6 pic.twitter.com/uIrZkS6acF

Την Πέμπτη, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για να φύγουν οι άμαχοι. Προς το παρόν όμως δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.

Russian militaries destroy Mariupol, #Ukraine with "Grads". The city is turning into the new "Donetsk airport". pic.twitter.com/EhSeF0kB2r