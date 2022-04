Μαριούπολη: «Θα ισοπεδώσουμε τα πάντα στο Azovstal» - Tι δείχνουν οι συνομιλίες Ρώσων στρατιωτών

Στην ηχογράφηση που κυκλοφόρησε φέρεται να ακούγεται η φωνή του αρχηγού μιας ρωσικής διμοιρίας, τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το Azovstal.

Η φωνή του άνδρα λέει: «Περιμένουμε εκπλήξεις από τη Ρωσία εδώ». «Τι είδους εκπλήξεις;» απαντά μια γυναικεία φωνή. «Τριών τόνων, από τον ουρανό», απαντά ο άνδρας, προσθέτοντας ότι η εντολή «έλεγε να ισοπεδωθούν όλα στο έδαφος».

Το CNN τόνισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αυθεντικότητα της ηχογράφησης, αλλά η SBU έχει δημοσιεύσει ξανά υποκλοπές που αποκαλύπτουν Ρώσους στρατιώτες να συζητούν για δολοφονίες και βιασμούς αμάχων, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε στο αίτημα του CNN για σχόλιο.

To date, 2,995 Russian military vehicles including 519 tanks have been destroyed or captured by the Ukrainian Armed Forces.

«Πόλεμος» με την Google για την αποκάλυψη των στρατιωτικών βάσεων στους χάρτες

Οι βάσεις των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας «αποκαλύφθηκαν» από τους δορυφορικούς χάρτες της Google και «ανέβηκαν» στο Twitter από τον λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο Κρεμλίνο.

Ωστόσο, η Google Maps διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε καταστήσει ορατές στους χρήστες τις στρατηγικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αποκαλύπτοντας δήθεν λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές υποδομές της χώρας.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα στο διαδίκτυο με αποθήκες πυρηνικών όπλων, υποβρύχια και στρατιωτικές βάσεις στη Ρωσία ήταν πιθανότατα γνήσιες, αλλά ορατές στους χάρτες της Google πολύ πριν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

In Google Maps military and strategic objects of #Russia became available in maximum resolution. pic.twitter.com/FtSLSEyrox

Reuters: Η Μαριούπολη μπορεί να πέσει «μέσα σε μερικές ημέρες»

Η Μαριούπολη μπορεί να πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μέσα σε μερικές ημέρες, εκτίμησε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι τα δεινά της πόλης μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά που βίωσε η Μπούτσα, όπου οι Ρώσοι κατηγορούνται για ωμότητες, τις οποίες διαψεύδει το Κρεμλίνο.

«Τελικά, αναμένουμε όντως την πλήρη καταστροφή της πόλης και πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στη Μαριούπολη», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του «ευαίσθητου» θέματος για το οποίο μιλούσε. «Φοβάμαι ότι θα είναι χειρότερα από την Μπούτσα. Και μέχρι τις 9 Μαΐου ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι απελευθέρωσε τη Μαριούπολη… Για αυτό, υποθέτω ότι η Μαριούπολη θα είναι υπό τον έλεγχο τις επόμενες ημέρες» είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Οι τοπικές αρχές λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιορκία της Μαριούπολης και η Ρωσία έχει δώσει τελεσίγραφο στους τελευταίους υπερασπιστές του χαλυβουργείου Αζοφστάλ να παραδοθούν.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι πιστεύει πως ο μεσοπρόθεσμος στόχος της Ρωσίας είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, στην περιφέρεια του Ντονμπάς και να εξασφαλίσει μια «γέφυρα ξηράς» μέχρι την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα χρειαστούν τέσσερις έως έξι μήνες για να γίνει αυτό και η σύρραξη μπορεί στη συνέχεια να οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Τελεσίγραφο των Ρώσων στον ουκρανικό στρατό: «Καταθέστε τα όπλα για να σωθείτε»

Σε νέα φάση κλιμάκωσης δείχνει να μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την ένταση να επικεντρώνεται πλέον στο ανατολικό μέτωπο, όπως εκείνο οριοθετείται από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά ως τη Μαριούπολη στον νότο.

Η Ρωσία κάλεσε ολόκληρο τον ουκρανικό στρατό να «καταθέσει τα όπλα» και τους τελευταίους υπερασπιστές της πόλης της Μαριούπολης να τερματίσουν την «χωρίς νόημα αντίστασή τους», σε μια έκκληση που έρχεται καθώς η Μόσχα φαίνεται να έχει ξεκινήσει στη μεγάλη της επίθεση στην ανατολική Ουκρανία.

«Μην προκαλείτε την μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους στρατιώτες του ουκρανικού στρατού και σε ξένους μισθοφόρους: σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού των αρχών του Κιέβου».

Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές από τη Μαριούπολη που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη βιομηχανική περιοχή του Azovstal, ότι «όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» εάν παραδοθούν σήμερα.

Russia tells Ukrainian forces to surrender Azovstal plant by noon https://t.co/Gr5hPYx9er pic.twitter.com/YcUhGm05dg

Η Μόσχα πρότεινε νωρίτερα μια κατάπαυση του πυρός στις 12 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) έτσι ώστε μεταξύ «14:00 και 16:00 όλες ανεξαιρέτως οι ουκρανικές ένοπλες μονάδες και οι ξένοι μισθοφόροι να εγκαταλείψουν (σ.σ το Azovstal) καταθέτοντας όπλα ή πυρομαχικά».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ζήτησε επίσης να ληφθούν μέτρα για την απελευθέρωση αμάχων, εάν υπάρχουν, από το Azovstal.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

Adviser to the mayor of Mariupol Petro Andryushchenko published a video showing orcs not only hit Azovstal with heavy bombs, where hundreds of civilians are hiding in basements, but also continue chaotic attacks on the residential sector from artillery and tanks. pic.twitter.com/X5kP4aws9G

«Καλούμε τις αρχές του Κιέβου να επιδείξουν κοινή λογική και να διατάξουν τους μαχητές να σταματήσουν την χωρίς νόημα αντίστασή τους», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες έπειτα από αυτό το αίτημα, ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι άνοιξε έναν διάδρομο από τις 14:00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσουν να φύγουν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Azovstal που παραδόθηκαν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εφαρμόστηκε μια τοπική κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος.

The final frontier.

The Mariupol garrison is now confined to the city’s main fortress, the Azovstal industrial complex.

It’s a giant and very complicated maze of steel and concrete, with lots of fortified underground shelters.

It will be very hard to get. pic.twitter.com/MiPpT3eWvZ