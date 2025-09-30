Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της - Real.gr

Η Ελληνίδα κληρονόμος, Μαρίσσα Λαιμού, 30 ετών, βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό στην οικογενειακή έπαυλη στο Knightsbridge του Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγες μόνο ώρες μετά την έξοδό της από νοσοκομείο του NHS.

Όπως γράφει η Daily Mail, σύμφωνα με τη νεκροψία η αιτία θανάτου ήταν σηψαιμία από δάγκωμα εντόμου, κάτι που επιδεινώθηκε από το ευάλωτο ανοσοποιητικό της σύστημα, λόγω προηγούμενων θεραπειών για καρκίνο του μαστού και σπάνιας ασθένειας (HLH).

Το πόρισμα της νεκροψίας αναφέρει: «Η πιθανή διάγνωση είναι σηψαιμία που προκλήθηκε από δάγκωμα εντόμου, με υποκείμενη ευαλωτότητα λόγω χημειοθεραπείας και HLH».

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Τι έντομο την τσίμπησε; Πότε και πού έγινε αυτό; Και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το University College London Hospital (UCLH);

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

Πρόσθεσε λέγοντας: «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν».

Σε προηγούμενο δημοσίευμά της η Daily Mail είχε αναφέρει ότι οι γονείς της Μαρίσσας, Διαμαντής και Μπέσσυ Λαιμού, έχουν προσλάβει δικηγόρους προκειμένου να μηνύσουν το UCLH για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Marissa… όλοι την απογοήτευσαν».