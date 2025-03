Μαρκ Κάρνεϊ: Ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά - Δήλωσε πρόθεση συνεργασίας με τον Τραμπ - Real.gr

Ο Μαρκ Κάρνεϊ ορκίστηκε σήμερα νέος πρωθυπουργός του Καναδά και ανακοίνωσε αμέσως ότι θα επιδιώξει να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει απειλήσει να επιβάλει στη γειτονική χώρα δασμούς που θα γονατίσουν την καναδική οικονομία.

Ο Κάρνεϊ διαδέχεται τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος είχε μια σχέση αντιπαλότητας, συχνά ψυχρή, με τον Τραμπ. Ο 59χρονος πρώην τραπεζίτης είπε όμως ότι η δική του προσέγγιση θα είναι διαφορετική.

«Σεβόμαστε τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει θέσει κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα στην κορυφή της ατζέντας. Καταλαβαίνουμε την ατζέντα του», είπε στους δημοσιογράφους, υπενθυμίζοντας ότι είχε συνεργαστεί μαζί του σε διεθνείς συνόδους.

«Από πολλές πλευρές, η εμπειρία μου συμπίπτει με εκείνη του προέδρου. Και οι δύο θέλουμε το καλύτερο για τις χώρες μας. Αλλά ξέρει, όμως και εγώ ξέρω από τη μακρά εμπειρία μου, ότι μπορούμε να βρούμε αμοιβαίες λύσεις, επωφελείς και για τους δύο», είπε.

Mark Carney has been sworn in as the new Prime Minister of Canada!

Don’t let Donald Trump push you around, Mark! pic.twitter.com/8yeS9I1Dh9

