Μαρκ Ράφαλο εναντίον Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι ένας καταδικασμένος βιαστής, ένας παιδόφιλος, ο χειρότερος ανθρωπος στον κόσμο - Real.gr

Με έντονη κριτική κατά του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ο Μαρκ Ράφαλο στο κόκκινο χαλί πριν από την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου.

Όταν ρωτήθηκε για την καρφίτσα που φορούσε, με τη φράση «Να είσαι καλός», εξήγησε ότι την έβαλε προς τιμήν της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της γυναίκας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της υπηρεσίας ICE στη Μινεάπολη αυτήν την εβδομάδα. «Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», δήλωσε ο Ράφαλο στους δημοσιογράφους. Εξήγησε την αναστάτωση που ένιωσε για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για το τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στην οποία εισβάλαμε παράνομα».

🎥 Mark Ruffalo recuerda en los Globos de Oro a Renee Nicole Good, la mujer que murió asesinada por un agente del ICE y manda un mensaje a Donald Trump: “Es el peor ser humano que existe” pic.twitter.com/LfH3pCLoO0 — Público (@publico_es) January 12, 2026

Ο Ράφαλο πρόσθεσε για τον Τραμπ: «Λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν τον ενδιαφέρει. Το μόνο που έχει σημασία για αυτόν είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι ένας καταδικασμένος κακούργος, ένας καταδικασμένος βιαστής. Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του τύπου για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, τότε όλοι έχουμε πολλά προβλήματα».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η καρφίτσα, την οποία φορούσαν αρκετοί άλλοι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Γουάντα Σκάις, ήταν αφιερωμένη τόσο στην Γκουντ όσο και «στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που τρομοκρατούνται και φοβούνται σήμερα».

«Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς», είπε ο Ράφαλο. «Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ δεν είναι η Αμερική».